В Казахстане были случаи побега с карантина

По периметру Нур-Султана и Алматы будут выставлены блокпосты.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о побеге с карантина и отказа от него, сообщает zakon.kz.

К сожалению, были случаи побега с карантина и отказа заболевших. В отношении лиц принимаются меры в соответствии с законодательством. Хотел бы отметить, что все эти действия проводятся в интересах наших граждан для сохранения жизни и здоровья, - сообщил Тургумбаев.

Также он поведал об ограничениях у сотрудников МВД.

В связи с усилением охраны общественного порядка и широкомасштабными мероприятиями для сотрудников органов внутренних дел были введены временные ограничения. До особого распоряжение запрещено предоставление отпусков, выездов за пределами службы, ограничены служебные командировки. В режим ЧС переведены все учреждения гражданской защиты. Система оповещения населения переведена в готовность, - рассказал министр.

Глава МВД перечислил предпринимаемые меры.

В этой связи МВД будет организована следующая работа. По периметру городов Нур-Султан и Алматы совместно с органами здравоохранения и Министерства обороны будут поставлены блогпосты для ограничения въезда и выезда транспортных средств и передвижения граждан. Исключение составят лица, въезжающие в город, имеющие соответствующую регистрацию в Нур-Султан и Алматы, а также отдельные лица, необходимые для обеспечения жизнидеятельности городов. Список будет определяться акиматами. Кроме того, запрет не коснется транспорта, который завозит продовольствие и товары народного потребления. Вводимые ограничения необходимы для вашей же безопасности, а также сохранения здоровья ваших близких. Хотел бы предупредить об ответственности за распространение заведомо ложной информации. Авторы и распространители таких сообщений нами будут устанавливаться и привлекаться к ответственности. Прошу с пониманием отнестись к требованиям сотрудников органов здравоохранения и полиции при проведении карантинных мероприятий, - заявил Тургумбаев.

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