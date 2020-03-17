Законопроекту о митингах в Казахстане нужно провести экспертизу - Батталова

- Есть ряд моментов, которые пока имеют полярные точки зрения, - утверждает глава Фонда развития парламентаризма.

Президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова поделилась мнением о прошедшем в Нур-Султане заседании круглого стола по обсуждению законопроекта "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, передает zakon.kz со ссылкой на Казинформ.

Дискуссия получилась очень содержательной. По ряду вопросов есть определенное понимание, можно сказать, нас услышали. Но есть ряд моментов, которые пока имеют полярные точки зрения. В частности, касательно определения мест проведения мирных собраний и митингов, касательно сроков уведомительного характера проведения пикетов, касательно ужесточения процедур подачи заявки и процедур отказа, - сказала Батталова в кулуарах мажилиса.

"Отрадно, что все решения не были окончательными – они переданы на рассмотрение рабочей группы, будут продолжены дальнейшие дискуссии", - добавила она.

По словам Батталовой, очень много споров было касательно соответствия международным нормам и стандартам.

В части того, что данный законопроект должен быть направлен на международную экспертизу в БДИПЧ ОБСЕ. Этот момент пока окончательно не нашел должного разрешения. Хотелось бы, чтобы в этом вопросе также была поддержка, потому что мы являемся членами ООН мы входим в состав ОБСЕ. Мы ратифицировали все основные международные документы и поэтому, чтобы принимаемый нами закон о мирных собраниях соответствовал международному праву, нужно провести международную экспертизу. Это бы сделало закон чище, более открытым и прозрачным. Чтобы действительно была бы возможность реализовать право на мирные собрания. Чтобы действительно была возможность коммуницировать власти с обществом. Потому что выделение специальных мест для проведения таких собраний не решит проблемы, - пояснила она.

Кроме того, Батталова призвала местные исполнительные органы активно поддерживать диалог с населением регионов по проблемным вопросам.

Во всех регионах сегодня, люди, которым запрещают проводить мирные собрания и митинги на местах, они все едут в Акорду и все хотят выступать здесь. Чтобы остановить этот поток, нужно наладить диалог между местными властями и населением. Чтобы именно ответственные за проблемные вопросы органы на местах слышали тех, кто к ним обращается, - заключила З. Батталова.

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