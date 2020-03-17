Глава минздрава Казахстана рассказал, для чего введут карантин

И насколько это важно.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов назвал причины ввода карантина в Нур-Султане и Алматы, передает zakon.kz.

Разобщить, во-первых, не дать возможности вирусу вырваться, а во-вторых, максимально ограничить перемещения внутри населенных пунктов. Это конечно, тяжело, но это важно. Только так мы можем максимально приостановить, и чем сильнее разобщение, тем быстрее состоится процесс. В какой-то момент контакты людей и передача станут реже, чем выздоровление, потому что любой пациент выздоравливает. В большинстве случаев за две недели человек выздоравливает, соответственно количество выздоравливающих становится больше, чем количество новых заболеваний, - цитирует Биртанова "Первый канал Евразия".

Он рассказал, почему так важно изолировать людей, имевших контакт с больным.

Мы не знаем, болен человек или нет. Природа заболевания такая, что, возможно, он заражен, но у него нет клинических симптомов. Обследовать всех физически невозможно на начальных стадиях, поэтому мы всех помещаем на карантин. То есть болезнь должна какое-то время созревать. Мы наблюдаем 14 дней. Как правило, в течение пяти дней уже симптомы появляются, до 10 дней, - утверждает глава Минздрава.

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