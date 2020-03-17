Глава минздрава Казахстана рассказал, для чего введут карантин
И насколько это важно.
Фото : azh.kz17 марта 2020, 20:14
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов назвал причины ввода карантина в Нур-Султане и Алматы, передает zakon.kz.
Разобщить, во-первых, не дать возможности вирусу вырваться, а во-вторых, максимально ограничить перемещения внутри населенных пунктов. Это конечно, тяжело, но это важно. Только так мы можем максимально приостановить, и чем сильнее разобщение, тем быстрее состоится процесс. В какой-то момент контакты людей и передача станут реже, чем выздоровление, потому что любой пациент выздоравливает. В большинстве случаев за две недели человек выздоравливает, соответственно количество выздоравливающих становится больше, чем количество новых заболеваний, - цитирует Биртанова "Первый канал Евразия".
Он рассказал, почему так важно изолировать людей, имевших контакт с больным.
Мы не знаем, болен человек или нет. Природа заболевания такая, что, возможно, он заражен, но у него нет клинических симптомов. Обследовать всех физически невозможно на начальных стадиях, поэтому мы всех помещаем на карантин. То есть болезнь должна какое-то время созревать. Мы наблюдаем 14 дней. Как правило, в течение пяти дней уже симптомы появляются, до 10 дней, - утверждает глава Минздрава.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012101-e187c5664e35cd1f67293984415162b9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...