Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Глава минздрава Казахстана рассказал, для чего введут карантин

И насколько это важно.

Фото : azh.kz17 марта 2020, 20:14

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов назвал причины ввода карантина в Нур-Султане и Алматы, передает zakon.kz.

Разобщить, во-первых, не дать возможности вирусу вырваться, а во-вторых, максимально ограничить перемещения внутри населенных пунктов. Это конечно, тяжело, но это важно. Только так мы можем максимально приостановить, и чем сильнее разобщение, тем быстрее состоится процесс. В какой-то момент контакты людей и передача станут реже, чем выздоровление, потому что любой пациент выздоравливает. В большинстве случаев за две недели человек выздоравливает, соответственно количество выздоравливающих становится больше, чем количество новых заболеваний, - цитирует Биртанова "Первый канал Евразия".

Он рассказал, почему так важно изолировать людей, имевших контакт с больным.

Мы не знаем, болен человек или нет. Природа заболевания такая, что, возможно, он заражен, но у него нет клинических симптомов. Обследовать всех физически невозможно на начальных стадиях, поэтому мы всех помещаем на карантин. То есть болезнь должна какое-то время созревать. Мы наблюдаем 14 дней. Как правило, в течение пяти дней уже симптомы появляются, до 10 дней, - утверждает глава Минздрава.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты