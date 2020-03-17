Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане установят предельную цену на медицинские маски

Глава Минздрава отреагировал на спекуляции защитными средствами.

Фото : Министерство здравоохранения РК17 марта 2020, 21:15

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов пообещал установить единую цену на медицинские маски, сообщает zakon.kz.

Мы приняли решение установить предельную цену и сегодня государственная комиссия поддержала решение об ужесточении ответственности за спекуляцию масками, в том числе в интернете, - цитирует Биртанова "Первый канал Евразия".

Также он рассказал о возможном наказании за спекуляции медицинскими масками.

Любая спекуляция будет жестко караться от больших штрафов до уголовной ответственности, - утверждает Биртанов.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты