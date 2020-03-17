В Казахстане установят предельную цену на медицинские маски
Глава Минздрава отреагировал на спекуляции защитными средствами.
Фото : Министерство здравоохранения РК17 марта 2020, 21:15
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов пообещал установить единую цену на медицинские маски, сообщает zakon.kz.
Мы приняли решение установить предельную цену и сегодня государственная комиссия поддержала решение об ужесточении ответственности за спекуляцию масками, в том числе в интернете, - цитирует Биртанова "Первый канал Евразия".
Также он рассказал о возможном наказании за спекуляции медицинскими масками.
Любая спекуляция будет жестко караться от больших штрафов до уголовной ответственности, - утверждает Биртанов.
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