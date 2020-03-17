В Казахстане установят предельную цену на медицинские маски

Глава Минздрава отреагировал на спекуляции защитными средствами.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов пообещал установить единую цену на медицинские маски, сообщает zakon.kz.

Мы приняли решение установить предельную цену и сегодня государственная комиссия поддержала решение об ужесточении ответственности за спекуляцию масками, в том числе в интернете, - цитирует Биртанова "Первый канал Евразия".

Также он рассказал о возможном наказании за спекуляции медицинскими масками.

Любая спекуляция будет жестко караться от больших штрафов до уголовной ответственности, - утверждает Биртанов.

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