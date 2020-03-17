Magnum продолжит работу во время карантина в штатном режиме

В Нур-Султане и Алматы компания имеет распределительные центры с большими запасами всех необходимых товаров.

Все магазины компании Magnum продолжат работу в штатном режиме во время объявленного карантина в городах Нур-Султан и Алматы.

В Нур-Султане Magnum представлен 15-ю филиалами, в Алматы – 39-ю. Кроме того, в Нур-Султане и Алматы компания имеет распределительные центры с большими запасами всех необходимых товаров.

Также продолжатся поставки товаров из других регионов Казахстана и импорт. Для товаров первой необходимости на границах и КПП государство дает "зеленый свет".

Во время карантина покупатели смогут свободно посещать продуктовые магазины.

Просим вас воздержаться от панических настроений и не создавать ажиотаж. Вы сможете приобрести все необходимые товары в магазинах Magnum в любой день.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!