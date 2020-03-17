КТЖ вернет деньги за билеты в полном объеме

На билетные кассы пошла необычайно высокая нагрузка по возврату билетов.

С введением временного чрезвычайного положения, АО НК "ҚазақстанТемірЖолы" принято решение возврат денежных средств за пассажирские билеты производить в полном объеме (без удержания в последние сутки), сообщает zakon.kz.



Сегодня на билетные кассы пошла необычайно высокая нагрузка по возврату билетов.

Согласно сообщению ж/д перевозчика, в этих условия, кассы обеспечены дополнительными наличными средствами, возврат производится на месте, за исключением отдельных случаев, когда отсутствует достаточное количество наличности и в тех или иных кассах.

В таких редких случаях гасится билет, и пассажир может получить свои деньги в любое удобное для него время, в том числе на следующий день.

КТЖ просит пассажиров отнестись с пониманием и терпением к процессу оформления возврата билетов в настоящих условиях.

Компания гарантирует возврат денежных средств в полном объеме.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!