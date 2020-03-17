Алматинские полицейские опровергли фейк о дезинфекторах-грабителях

Авторов дезинформации обещали поймать.

В мессенджере WhatsApp распространяется аудиозапись о мошенниках, которые ходят под маской дезинфекции, травят газовыми баллонами жителей и грабят дома, сообщает zakon.kz.

Это – абсолютно ложная информация, а злоумышленники, запустившие этот фейк, очевидно преследуют цель посеять в обществе необоснованную панику и страх. В этой связи заверяем, что авторы данного ложного сообщения будут непременно установлены и привлечены к ответственности, – цитирует polisia.kz официального представителя ДП Алматы Салтанат Азирбек.

В полиции напомнили, что следует руководствоваться только официальными сведениями государственных органов.

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