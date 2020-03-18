Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстан закупил дополнительно 50 тысяч тестов на коронавирус

10 000 уже были использованы.

Фото : Пресс-служба Минздрава РК18 марта 2020, 00:05

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал про состояние с тестами на коронавирус, сообщает zakon.kz.

Глава Минздрава утверждает, что в стране достаточно тестов, чтобы поставить диагноз, передает пресс-служба ведомства. Он добавил, что уже заказано 50 тысяч тестов, которые находятся в пути в страну.

Биртанов добавил, что на сегодняшний день использовано 10 000 тестов на коронавирус.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты