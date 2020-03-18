Казахстан закупил дополнительно 50 тысяч тестов на коронавирус
10 000 уже были использованы.
Фото : Пресс-служба Минздрава РК18 марта 2020, 00:05
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал про состояние с тестами на коронавирус, сообщает zakon.kz.
Глава Минздрава утверждает, что в стране достаточно тестов, чтобы поставить диагноз, передает пресс-служба ведомства. Он добавил, что уже заказано 50 тысяч тестов, которые находятся в пути в страну.
Биртанов добавил, что на сегодняшний день использовано 10 000 тестов на коронавирус.
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