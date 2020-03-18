Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Казахстане 18 марта

Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед.

На большей части Казахстана, с прохождением фронтальных разделов местами сохраняются осадки в виде дождя и снега, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе, севере и юге погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами, в Туркестанской области в горных районах ожидается гроза, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью – гололед, усиление ветра местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области днем местами усиление ветра 17-22 м/с. В Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области – гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем 16°, преимущественно облачно, дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -1°, ясно.

Прогноз погоды на 18 марта.

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