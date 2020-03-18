Известная казахстанская спортсменка заявила об изнасиловании
Девушка утверждает, что над ней надругался коллега по цеху.
Одна из лучших фехтовальщиц страны и неоднократная чемпионка международных соревнований,член национальной сборной РК Тамила Муридова заявила об изнасиловании, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
По рассказу Тамилы, ее отношения с коллегой длятся с 16 лет. По ее словам, три года он бил, унижал и преследовал ее. Последняя ссора закончилась изнасилованием и избиением.
У меня выбиты зубы были, сейчас мне более-менее сделали, подровняли. Он мог меня где-то подкараулить, мог ждать меня сутки, когда я выходила, он плевал мне в лицо и уходил, - рассказала спортсменка.
Девушка сбежала от 26-летнего тирана к подруге. Она уговорила Тамилу вызвать полицию. Но мужчину после допроса отпустили домой.
Но и после разговора с полицейскими, обидчик Тамилы не изменил поведение.
По словам девушки, главная сложность в том, что он - тоже член национальной сборной по фехтованию. Пара сталкивается на тренировках.
Пострадавшая просила тренеров оградить ее от бывшего парня, но график оставили без изменений.
Тем временем, спортсмен начал угрожать и родителям Тамилы. В федерации фехтовального спорта отказались комментировать ситуацию.
По телефону тренер сборной рассказал, что в курсе напряженных отношений своих подопечных, но как-то повлиять на них не в силах.
Основатель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова уверена, что в полиции волокитят дело.
То, что он делает, это фактически уголовное преступление: изнасилование, похищение, насильственное удержание, это все относится к уголовным преступлениям. Но так как есть какие-то взаимоотношения между ними, на это закрывают глаза. Женщина виновата, сама выбрала, сама встречалась, видят вину только в ней, - говорит Дина Смаилова.
В департаменте полиции сообщили, что в отношении 26-летнего спортсмена ведется досудебное расследование по подозрению в изнасиловании.
По делу были проведены все первичные следственные мероприятия и экспертизы. Согласно УПК, минимальный срок досудебного расследования два месяца, в зависимости от сложности до полугода может быть продлено, - прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
По данным телеканала, в ближайшие дни пострадавшая должна получить результаты экспертизы. Они подтвердят или опровергнут факт изнасилования.
Если спортсмен виновен, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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