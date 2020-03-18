Хлопок газа произошел в квартире Талдыкоргана
Инцидент произошел во время установки счетчика центрального газоснабжения.
17 марта в 18.56 часов в микрорайоне "Жетысу" города Талдыкорган произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел во время установки счетчика центрального газоснабжения, сотрудниками ТОО "Тавиди".
В результате происшествия пострадали два работника, которые были госпитализированы, состояние их стабильное. В одной из квартир выбиты окна, возгорания и обрушений не было, - сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
Эвакуированы – 15 человек, 6 из них дети.
На место выезжали от ДЧС Алматинской области 21 сотрудников и 7 единиц техники, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и местных исполнительных органов.
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Взорвался газ Тавиди 17 марта в 18.56 часов в микрорайоне "Жетысу" города Талдыкорган произошёл хлопок газовоздушной смеси. Инцидент произошёл во время установки счётчика центрального газоснабжения, сотрудниками ТОО "Тавиди". В результате происшествия пострадали два работника, которые были госпитализированы, состояние их стабильное. Дом 5-ти этажный, 3-х подъездный, 60-ти квартирный, подключен к центральному газу. Пострадала 1 квартира (выбиты окна), без возгорания и обрушения. Эвакуированы – 15 чел. из них 6 детей. На место выезжали от ДЧС Алматинской области 21 сотрудников и 7 ед. техники, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и местных исполнительных органов. Пресс-служба ДЧС Алматинской области
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