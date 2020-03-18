Хлопок газа произошел в квартире Талдыкоргана

Инцидент произошел во время установки счетчика центрального газоснабжения.

17 марта в 18.56 часов в микрорайоне "Жетысу" города Талдыкорган произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел во время установки счетчика центрального газоснабжения, сотрудниками ТОО "Тавиди".

В результате происшествия пострадали два работника, которые были госпитализированы, состояние их стабильное. В одной из квартир выбиты окна, возгорания и обрушений не было, - сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

Эвакуированы – 15 человек, 6 из них дети.

На место выезжали от ДЧС Алматинской области 21 сотрудников и 7 единиц техники, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и местных исполнительных органов.

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