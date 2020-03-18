Пленарное заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

В частности, депутаты рассмотрят поправки в законодательство по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, передает zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации".

Также депутаты рассмотрят проект закона "О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве (поправки и дополнения к Рамочному соглашению о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Азиатским Банком Развития по усилению сотрудничества в целях экономической диверсификации, устойчивому развитию и всеобъемлющему росту Республики Казахстан, от 4 мая 2014 года)".

Кроме того, мажилисмены обсудят заключения по ряду законопроектов, в том числе "О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", "О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам парламентской оппозиции".

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