Начальник ДП Алматы о карантине: Все меры направлены на безопасность
Прошу вас отнестись с понимаем.
Фото : Скриншот видео18 марта 2020, 09:54
Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов обратился к алматинцам с просьбой с пониманием отнестись к карантину в городе, передает zakon.kz.
Указом Касым-ЖомартаТокаева введено ЧП. Весь состав гарнизона переведен на усиленный вариант несения службы. Все это для охраны порядка и безопасности, - рассказал начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.
По его словам, идет поиск граждан, контактировавшими с зараженными.
798 граждан выявлены и доставлены в медорганизации, - отметил он.
Начальник ДП уточнил, что главная задача - остановить распространение вируса.
Прошу вас с понимаем отнестись к мерам, они направлены на вашу безопасность, - заключил он.
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