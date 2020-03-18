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Начальник ДП Алматы о карантине: Все меры направлены на безопасность

Прошу вас отнестись с понимаем.

Фото : Скриншот видео18 марта 2020, 09:54

Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов обратился к алматинцам с просьбой с пониманием отнестись к карантину в городе, передает zakon.kz.

Указом Касым-ЖомартаТокаева введено ЧП. Весь состав гарнизона переведен на усиленный вариант несения службы. Все это для охраны порядка и безопасности, - рассказал начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

По его словам, идет поиск граждан, контактировавшими с зараженными.

798 граждан выявлены и доставлены в медорганизации, - отметил он.

Начальник ДП уточнил, что главная задача - остановить распространение вируса.

Прошу вас с понимаем отнестись к мерам, они направлены на вашу безопасность, - заключил он.

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