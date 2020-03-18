В Алматы на блокпостах будут работать врачи

Она добавила, что пассажиров, у которых будет повышенная температура отправят "по месту пребывания".

В Алматы на каждом блокпосту будет работать санврач и проверять температуру людей, передает zakon.kz.

На территории Алматы в работе блокпостов примут участие специалисты санитарной службы. Они будут работать на каждом блокпосту. Их задача будет в своевременном выявлении, изоляции больного или подозрительного на коронавирусную инфекцию. Для чего будут применены в своей работы тепловизоры. Их будет достаточное количество, - сказала заместитель руководителя Департамента контроля качества товаров и услуг Асель Калыкова.

Она добавила, что пассажиров, у которых будет повышенная температура отправят "по месту пребывания". Информация о них будет передана в территориальный Департамент контроля качества товаров и услуг для проведения профилактических мероприятий и организации медицинского наблюдения за контактными лицами.

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