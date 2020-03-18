В Алматы откроют горячую линию по вопросам карантина
Желающие могут задать вопрос по номеру - 254-40-07.
Фото : mir24.tv18 марта 2020, 10:13
С 19 марта в Алматы и Нур-Султане будет введен карантин. Для жителей Алматы создадут колл-центр, передает zakon.kz.
Об этом на брифинге сообщил начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.
Для жителей будет создан колл-центр, где будут рассматриваться вопросы о карантине из-за коронавируса. Номер горячей линии: 254-40-07 - сказал он.
Также он отметил, что полиция переходит на усиленный вариант несения службы.
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