В Алматы откроют горячую линию по вопросам карантина

Желающие могут задать вопрос по номеру - 254-40-07.

С 19 марта в Алматы и Нур-Султане будет введен карантин. Для жителей Алматы создадут колл-центр, передает zakon.kz.

Об этом на брифинге сообщил начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Для жителей будет создан колл-центр, где будут рассматриваться вопросы о карантине из-за коронавируса. Номер горячей линии: 254-40-07 - сказал он.

Также он отметил, что полиция переходит на усиленный вариант несения службы.

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