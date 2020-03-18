Хаменова покинула кресло депутата мажилиса
Ранее Хаменова была назначена на должность заместителя акима Атырауской области.
Фото : пресс-служба Атырауской области18 марта 2020, 10:26
На пленарном заседании мажилиса парламента депутаты поддержали представление Центральной избирательной комиссии РК о досрочном прекращении полномочий депутата Бакытгуль Хаменовой, передает корреспондент zakon.kz.
Вашему вниманию предоставляется представление ЦИК. ЦИК РК в соответствии со ст. 52 Конституции РК, п.2,3,8 ст. 24 Конституционного закона РК «О парламенте РК и статусе его депутатов» на основании распоряжении акима Атырауской области от 11 марта 2020 года о назначении Бакытгуль Кайржановны Хаменовой заместителем акима Атырауской области вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента РК Хаменовой, - сказала член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.
Спикер палаты Нурлан Нигматулин поддержал представление и пожелал удачи экс-депутату.
Благодарим за совместную работу в стенах мажилиса. Благодаря своим знаниям, богатому опыту мы уверены, что вы внесете большой вклад в развитие своего родного Атырауского региона. Желаю вам успехов в работе. – отметил он.
Соответствующее постановление депутаты поддержали единогласно.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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