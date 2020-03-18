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В Нур-Султане начали дезинфицировать многоквартирные дома

Ужесточили меры по санитарной обработке и дезинфекции в соцобъектах, в аэропорту, на вокзалах, рынках, ТРЦ, местах массового скопления людей и т.д.

Фото : astana.gov.kz18 марта 2020, 10:56

В многоквартирных жилых домах начали проводить дезинфекцию подъездов и мест общего пользования, передает zakon.kz.

Для недопущения распространения коронавируса на ежедневной основе дезинфицировать будут подъезды, входные двери, лифты, перила, оконные рамы и т.д., сообщается на сайте акимата города.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо соблюдать строгую самодисциплину – без надобности не выходить из дома, соблюдать все меры безопасности, "все должны объединиться вокруг общей проблемы, только совместными усилиями преодолеем этот период".

Также в Нур-Султане ужесточили меры по санитарной обработке и дезинфекции в соцобъектах, в аэропорту, на вокзалах, рынках, ТРЦ, местах массового скопления людей и т.д. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками, антисептиками и др. дезинфицирующими средства.

Дезобработку проходят автобусы, машины коммунальных служб города и т.д.

В столице приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции: работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении случаев коронавирусной инфекции.


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