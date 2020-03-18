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Как применять трудовое законодательство в период коронавируса

Об этом расскажет Наталья Гилева.

Фото : masterbuh.com18 марта 2020, 11:00

Прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Применение трудового законодательства РК в период коронавируса" смотрите на zakon.kz.

Читатели смогут узнать:

Как правильно перевести сотрудников на дистанционный режим работы;

Как рассчитывать и выплачивать заработную плату сотрудникам в период ЧС;

В каком режиме следует работать вахтовикам и многое другое;

Какими нормами трудового законодательства следует руководствоваться.

Об этом подробно поговорим на вебинаре с одним из разработчиков Трудового кодекса Натальей Гилевой.


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