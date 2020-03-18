Законопроекты о парламентской оппозиции взяты в работу мажилисом

На законодательном уровне внедряются понятия "парламентское большинство" и "парламентская оппозиция".

На пленарном заседании мажилиса парламента под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты взяли в работу поправки в закон "О парламенте", а также проект закона "О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам парламентской оппозиции", передает корреспондент zakon.kz.

По словам депутата Нурлана Абдирова, проект конституционного закона "О парламенте" разработан в качестве законодательной инициативы депутатов парламента и внесен на рассмотрение мажилиса.

Проект закона разработан во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о необходимости формирования института парламентской оппозиции. В этой связи законопроектом предлагается закрепить гарантированное право руководителей фракций политических партий, представленных в парламенте, выступать на совместных заседаниях палат парламента, пленарных заседаниях мажилиса, постоянных комитетах, рабочих группах, парламентских слушаниях, а также иных мероприятиях. Кроме того, в проекте закона на законодательном уровне внедряются понятия "парламентское большинство" и "парламентская оппозиция", - сказал он.

Также по сопутствующему законопроекту парламентарий отметил, что документ разработан также во исполнение поручения президента.

Предлагается внести в статью 7 закона (о комитетах и комиссиях парламента) поправки, предусматривающие избрание председателя одного из постоянных комитетов мажилиса большинством голосов от общего числа депутатов мажилиса парламента на заседании мажилиса открытым или тайным голосованием только из числа депутатов парламентской оппозиции, - уточнил Абдиров.

Он добавил, что комитет мажилиса готов принять проекты законов в работу и подготовить заключение до 28 апреля 2021 года.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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