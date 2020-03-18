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Председатель Госкомиссии по ЧП доложил Токаеву о текущей ситуации в стране 

Он также доложил о введении карантина в городах Нур-Султане и Алматы.

Фото : akorda.kz18 марта 2020, 11:21

Глава государства принял Премьер-министра, председателя Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения Аскара Мамина, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Премьер-министра, возглавляющего Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения, Аскара Мамина о работе комиссии и принимаемых решениях по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории страны.

Председатель Госкомиссии доложил о введении карантина в городах Нур-Султане и Алматы, мерах по поддержке субъектов экономики, готовности регионов к возможному появлению носителей коронавируса.

Глава государства отметил важность слаженной работы членов комиссии, их взаимодействия с главами регионов. По мнению Главы государства, особое внимание следует уделять вопросам эффективной реализации фискальной политики, в рамках которой важное значение имеют согласованные действия Правительства и Нацбанка.


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