Как защитят персональные данные казахстанцев?

Общественные отношения, связанные с применением цифровых технологий, будут регулироваться.

На пленарном заседании мажилиса парламента под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутата одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий", передает корреспондент zakon.kz.

Представляя документ, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев отметил, что законопроект, придаст импульс дальнейшему ускорению процесса цифровизации. По его словам, проект закона направлен на развитие цифровых технологий, а также регулирование общественных отношений, связанных с их применением.

Во-первых, как отметил, Глава государства на заседании по цифровизации весь документоборот необходимо перевести на электронный формат. Одним из способов решения данного вопроса является внедрение сервиса цифровых документов. Данный сервис будет функционировать на базе "Мобильного правительства" и позволит гражданам получать услуги, не имея при себе бумажного удостоверяющего документа.

В этой связи, законопроектом предлагается законодательно определить сервис цифровых документов.

Во-вторых, вся работа по цифровизации в результате приводит к формированию большого количества данных, которые необходимо анализировать. В связи с этим, законопроектом предлагается регламентировать механизм аналитики "больших данных", - сказал он.

Глава ведомства добавил, что введение данного подхода позволит сформировать единое пространство больших данных, и при помощи проекта проект Smart Data Ukimet принимать эффективные решения и проводить анализ показателей стратегических программ. В течение 2018-2019 годов, проект Smart Data Ukimet на основе конкретных кейсов в сфере финансов, образования и здравоохранения позволил сэкономить государству более 187 млрд тенге.

В-третьих, внедрение цифровых технологий требует защиты прав граждан нашей страны. В связи с этим, предлагается определить уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных и внедрить сервис по их защите. Сервис позволит уведомить граждан о совершаемых действиях с его данными. Также вводится услуга "Добровольное киберстрахование", как вид страховой деятельности в этой сфере. Четвертое. Для повышения конкурентоспособности отечественных участников IT-рынка предлагается ограничить участие государства в предпринимательской деятельности. Предлагаем исключить функции квазигосударственных секторов по созданию и развитию объектов информатизации в области ИКТ (по принципу Yellow Pages Rule), - указал Жумагалиев.

Вдобавок для улучшения инвестиционного климата предлагается добавить к финансированию НИОКР проекты цифровизации в области углеводородов и добычи урана в рамках 1 % от расходов на добычу, понесенных недропользователем в предыдущем году. В целях стимулирования венчурной деятельности планируется ввести нормы по определению "частного венчурного инвестора" (бизнес-ангела).

Таким образом, введение данных норм позволит к 2024 году достичь увеличения количества инновационных стартап компаний до 450. Также этим законопроектом определяется уполномоченный орган по реализации государственной политики в отрасли электронной промышленности и его функций.

Пятое. Предлагается определить на законодательном уровне понятия цифрового актива, майнинга, токена, а также технологии блокчейн и отнести цифровой актив к имуществу. Также, предусматриваются законодательное определение понятия "интеллектуальный робот" и закрепление ответственности лица, выступающего в качестве собственника или владельца робота. Шестое. По беспилотным летательным аппаратам предлагается ряд поправок относительно согласования полета с уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации (Авиационная администрация Казахстана) и применения правоохранительными органами специальных средств при их полете над зоной охранных мероприятий и в зоне охраняемых объектов. Седьмое. В законопроекте регламентированы нормы по внедрению системы мгновенных платежей. Создание системы предоставит возможность населению и малому и среднему бизнесу быстро и удобно переводить деньги в любом месте, в любое время, - подчеркнул министр.

Как он заключил, таким образом, реализация подходов, предусмотренных законопроектом, способствует созданию прозрачной системы государственного управления, а также на основе аналитики прогнозировать социально-экономические показатели. Эти меры, в свою очередь, позволят усилить конкуренцию в сфере цифровых технологий, усилить защиту персональных данных, а также построить эффективную обратную связь с населением.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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