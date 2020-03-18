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235 казахстанских туристов вернулись из Гоа

Сейчас, в 13 странах мира, находится свыше 4 тыс. казахстанских туристов.

Фото : pixabay.com18 марта 2020, 11:42

235 казахстанских туристов вернулись на родину, прервав отдых из-за чрезвычайной обстановки с коронавирусом в мире, сообщает zakon.kz.

Комитетом туризма и спорта, совместно с Администратором системы гарантирования прав туристов, было принято решение о начале процесса возврата всех туристов в Казахстан. А также, временной приостановке приема перечислений за туркоды – денежное обеспечение исполнения обязательств туроператорами выездного туризма.

Для возвращения граждан Казахстана организованы 17 внеочередных рейсов. Первый борт был отправлен во вторник 17 марта в Индию на остров Гоа. Сегодня 235 человек вернулись в Казахстан.

Сейчас, в 13 странах мира, находится свыше 4 тыс. казахстанских туристов.


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