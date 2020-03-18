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Фитнес и спа-центры, салоны красоты закрываются в Алматы 

Ресторанам, кальянным и остальной сфере общепита имеются ограничения - запрещено принимать клиентов.

Фото : Pinterest18 марта 2020, 11:46

На брифинге заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев рассказал, какие заведения подлежат закрытию на период карантина в городе, передает zakon.kz.

По словам Туякбаева, таким организациям как банки и почта, ограничений нет, они могут работать в штатном режиме. Но, как рекомендовала госкомиссия, если возможно перевести до 70 % сотрудников на дистанционную работу, лучше это сделать.

Есть ограничения для заведений общепита.

Ресторанам, кальянным и остальной сфере общепита имеются ограничения - запрещено принимать клиентов. Всем рекомендуем работать на вынос, потому что мы всем рекомендуем самоизоляцию. Мы ресторанам тоже будем оказывать поддержку, в том числе по доставке, - сказал спикер.

Относительно сферы услуг он сообщил, что фитнес и спа-центры, салоны красоты закрываются.


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