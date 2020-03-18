Сообщать об изменениях маршрутов ОТ в Алматы будут в Telegram-канале
Он был создан Транспортным холдингом Алматы для удобства горожан.
Фото : 2gis.kz18 марта 2020, 11:52
В мессенджере Telegram с 18 марта начнет работу новый канал, который позволит оперативно оповещать алматинцев об изменениях существующих или появлении новых схем маршрутов общественного транспорта, передает zakon.kz.
Как сообщили в акимате города, создан он был Транспортным холдингом Алматы для удобства горожан. Ведь зачастую о том, что привычный маршрут претерпел какие-то корректировки, большинство пассажиров узнавало постфактум.
Чтобы охватить информацией большее количество людей и было принято решение создать онлайн-площадку, с помощью которой пользователи смогут получать информацию заранее и из первых рук, а точнее, практически сразу после ее утверждения в уполномоченном органе — Управлении городской мобильности г. Алматы, - говорится в сообщении.
Публикации в новом Telegram-канале будут содержать краткую, но понятную информацию о грядущих изменениях в маршрутах.
Присоединиться к нему легко — необходимо пройти по ссылке t.me/THA_Info.
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