Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сообщать об изменениях маршрутов ОТ в Алматы будут в Telegram-канале

Он был создан Транспортным холдингом Алматы для удобства горожан.

Фото : 2gis.kz18 марта 2020, 11:52

В мессенджере Telegram с 18 марта начнет работу новый канал, который позволит оперативно оповещать алматинцев об изменениях существующих или появлении новых схем маршрутов общественного транспорта, передает zakon.kz.

Как сообщили в акимате города, создан он был Транспортным холдингом Алматы для удобства горожан. Ведь зачастую о том, что привычный маршрут претерпел какие-то корректировки, большинство пассажиров узнавало постфактум.

Чтобы охватить информацией большее количество людей и было принято решение создать онлайн-площадку, с помощью которой пользователи смогут получать информацию заранее и из первых рук, а точнее, практически сразу после ее утверждения в уполномоченном органе — Управлении городской мобильности г. Алматы, - говорится в сообщении.

Публикации в новом Telegram-канале будут содержать краткую, но понятную информацию о грядущих изменениях в маршрутах.

Присоединиться к нему легко — необходимо пройти по ссылке t.me/THA_Info.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты