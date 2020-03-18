Руководителям госорганов предложили проводить совещания по видеосвязи

Также предлагается пересмотреть сроки исполнения текущих поручений.

Есть возможность проводить совещания посредством скайп соединений к чему мы призываем руководителей госорганов, сказала на брифинге в СЦК председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент zakon.kz.

Ограничения проведения совещаний. В век информационных технологий позволяют нам вести совещания посредством скайп-соединений, видеоконференцсвязи, а также в мессенджерах. К чему я и призываю руководителей госорганов, — сказала Жаилганова.

Также, по ее словам, необходимо пересмотреть сроки исполнения текущих поручений.

"Контрольные сроки поручений, не касающиеся вопросов обеспечения безопасности, защиты, социального обеспечения населения предлагаем продлить на период ЧП", — уточнила глава Агентства.

В целом она напомнила, что в период временных ограничений центральным госорганам и акиматам необходимо определить категории госслужащих: лица с обязательным присутствием, лица, работающие в дистанционном режиме, а также лица, направляемые в отпуск.

Госслужащих, работающих дистанционно, просим не покидать свои города, находиться по месту проживания. Необходимо проявить ответственность и максимально серьезно отнестись к исполнению служебных обязанностей и соблюдению режима... Приняв своевременные меры, мы госслужащие справимся с задачами обеспечения безопасности, так и комфорта наших сограждан в этот период, — заключила Жаилганова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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