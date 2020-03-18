Тотальный диктант-2020 переносится на осень

Новая дата проведения главного праздника грамотности станет известна 25 марта.

Штаб всемирной просветительской акции "Тотальный диктант" сделал официальное обращение к участникам в связи с переносом даты проведения Тотального диктанта-2020, сообщает zakon.kz.

На днях алматинцы – участники Тотального диктанта-2020 получили по вотсапу сообщение от преподавателей, которые проводят очные курсы по подготовке к главному празднику грамотности о том, что он переносится на осень. Традиционно Тотальный диктант проводится каждый год в апреле и в этом году уже начались очные курсы по подготовке к этому мероприятию. Занятия, как правило, проводят опытные преподаватели русского языка и литературы. Тысячи казахстанцев, в том числе алматинцы, ежегодно принимают активное участие в Тотальном диктанте и показывают хорошие результаты.

Сообщение преподавателей подтверждается официальным обращением Штаба всемирной просветительской акции "Тотальный диктант" к участникам, которое было сделано им в связи с переносом даты проведения Тотального диктанта-2020. Новая дата проведения будет известна 25 марта. Полный текст обращения приводится ниже.

"Мы все являемся частью информационного поля и следим за новостями. Основная повестка последних нескольких месяцев ― распространение эпидемии, а теперь уже и пандемии коронавируса по территории всего мира.

Если локализация заболеваемости на Востоке давала надежду, что остальная часть населения Земли останется в безопасности, то появление очага в Италии разрушило эти надежды и дало мощный толчок распространения вируса по Европе и прилегающей части России.

О последствиях вы все знаете: закрытие границ, введение карантинных мер, приостановление транспортного сообщения между странами, перевод детей на домашнее обучение, взрослых ― на удаленный тип работы, рекомендации без необходимости не покидать дома, запрет на проведение массовых мероприятий даже небольшой численности.

Последнее стало причиной недавнего переноса третьего Тотального путешествия, которое только начало свой путь в Эстонии и было вынуждено его прекратить через 3 дня на территории Калининграда.

Тотальный диктант состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Огромные подготовительные усилия всех без исключения организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли о переносе даты акции по какой-либо причине.

Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения. Даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного зараженного, уже вводятся запреты на массовые сборы людей (это влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы)

Последнюю неделю мы получаем сотни сообщений об отказе от участия в акции площадок, городов, целых стран. Это, безусловно, не инициатива организаторов, а рекомендации и запреты муниципальных органов территории, где проводится Тотальный диктант.

Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации, но вынуждены сообщить: Тотальный диктант-2020 переносится на осень 2020 года.

Это было самое сложное решение за всю историю проекта "Тотальный диктант", но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным ― это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Мы же делаем проект не для "галочки", а для того, чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апреля не удастся.

Одним из решений был перевод Тотального диктанта в онлайн-режим, но для многих участие в Тотальном диктанте ― это целый ритуал с приходом на площадку, "живым" диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат.

Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта.

Очные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты, но на проведение онлайн-курсов повлиять ничего не может: они будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке.

Освободившееся время до осени мы потратим на создание новых онлайн-курсов, обдумаем возможность продления курсов подготовки к Тотальному диктанту и приложим максимум усилий, чтобы наши участники смогли узнать еще больше о нормах русского языка и правилах правописания.

Организаторы Тотального диктанта по всему миру остаются с вами на связи и продолжают работу в обычном режиме".



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