Более тысячи медработников борются с коронавирусом в Алматы
Они все соблюдают режим безопасности.
Фото : googleusercontent.com18 марта 2020, 12:19
В непростое время о работе врачей рассказал руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, передает zakon.kz.
К работе в городе на борьбу с распространением инфекции направлено более 1300 медицинских работников, - сказал он на брифинге "О состоянии лиц, зараженных коронавирусом".
Абилдаев уточнил, что они работают на объектах с высоким риском заражения от больных и контактных.
Они все соблюдают режим безопасности, одевают индивидуальные средства защиты, при входе на работу и выходе им измеряют температуру. Они знают какие меры предосторожности должны соблюдаться, ограничение связи со своими родственниками, - сказал руководитель управления здравоохранения Алматы.
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