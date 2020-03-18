Законно ли заставлять брать отпуск госслужащим в период режима ЧП

Также работодателей попросили проявить социальную ответственностью и обеспечить строгое соблюдение трудового законодательства.

Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова объяснила, законно ли заставлять госслужащих отправлять в отпуск в период режима ЧП и карантина, передает корреспондент zakon.kz.

Заставлять, конечно, нельзя. Это право этого человека, он сам должен заявление написать. А если он не согласен, он будет работать в обычном режиме, либо дистанционно, как предложит руководство, — объяснила Жаилганова на брифинге в СЦК.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов добавил, что лица, которые находятся на карантине, считаются временно не трудоспособными.

Оформляются больничные листы и работодатели обязаны выплачивать больничные листы. В случае не оплаты, вы имеет право обратиться госинспекцию труда, — сказал министр.

Он также призвал работодателей проявить социальную ответственностью и обеспечить строгое соблюдение трудового законодательства.

Если ваши права были нарушены в части заработной платы, то вам немедленно нужно обратится по месту жительства в госинспекцию труда. Соответствующие меры будут приняты незамедлительно. Дистанционная работа никак не отразится на заработной плате – она распространится на всех: и на госслужащих, и на работников частных компаний, — заключил Нурымбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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