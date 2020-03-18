Общежитие на 512 мест для карантинизации готово в Алматы

Все для того, чтобы не допустить распространение инфекции.

В Алматы ряд объектов будут при необходимости изымать под карантинные объекты, передает zakon.kz.

Об этом стало известно на брифинге "О состоянии лиц, зараженных коронавирусом".

Это санатории, возможно, некоторые общежития. На сегодня готово общежитие на 512 мест для карантинизации по необходимости, по показаниям, чтобы не допустить распространение инфекции, - сказал руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

Также он добавил, что поликлиники и больницы города будут работать в прежнем графике.

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