Торговать б/у телефонами и автозапчастями на улицах хотят запретить в Казахстане

Для этого будут отведены специальные стационарные места и отвечать за это будут акиматы.

На пленарном заседании мажилиса парламента рассмотрен проект закона по вопросам защиты прав потребителей, одной из норм которого предусматривается ответственность за прием и реализацию продавцом товаров, бывших в употреблении. Депутаты поинтересовались у министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, как данная норма будет работать на деле, передает корреспондент zakon.kz.

Мажилисмен Михаил Чирков обратился к главе ведомства с вопросом, как будут согласно предлагаемым поправкам регулировать сбыт б/ушных вещей.

Сегодня зачастую в продаже находятся товары, бывшие в употреблении, с криминальным происхождением. Например, ворованные мобильные телефоны, автозапчасти, которые сбываются в различных торговых точках и на рынках. Мы с вами знаем печальные примеры, к которым приводят такая практика. Теперь законопроектом предусматривается ответственность за прием и реализацию продавцом таких товаров. В частности, за их прием без необходимой информации по ним, за отсутствие их учета. Однако, в законопроекте отсутствуют нормы, обязывающие продавцов соблюдать эти требования. Именно поэтому депутаты предложили норму по внесению такой обязанности, и вы ее поддержали. Скажите, пожалуйста, как на практике эта норма будет реализовываться и поможет ли она решить проблему оборота товаров, бывших в употреблении и имеющих криминальный характер? - спросил он.

Султанов согласился с тем, что в этом плане нужна материальная норма.

Действительно, по товарам, бывшим в употреблении и там, где часто бывает криминальная основа поступления этих товаров во вторичный/третичный оборот - сегодня это было регламентировано внутренними правилами торговли, в которых предписаны нормы, которые должны соблюдать объекты торговли. Но эти проблемы волной прошли и основа появления этой нормы, которая определяет ответственность за неправильную реализацию таких товаров – исходила из поручений из АП и Совбеза. И вы здесь правы. Необходима была материальная норма, сейчас в рабочей группе согласились с этим, что это нужно. Как это будет реализовываться? У нас определен ответственный орган по реализации, по наложению адмответственности - это органы внутренних дел, поскольку изначально цель этой работы была - исключить криминальную основу в обороте таких товаров. Поэтому контроль возложен на органы внутренних дел. Они это будут делать не через плановые проверки, а через рейдовые проверки исходя из проблем, где это возникает. С другой стороны, у уполномоченного органа в правилах внутренней торговли все необходимые требования в части учета, приема товаров, они будут также отражены, - заверил он.



В то же время спикер палаты Нурлан Нигматулин заметил, что речь идет не о контроле, а о механизмах.

Речь идет не о контроле. Понятно "контроль", "ловить" - это все будут делать органы внутренних дел. Но вопрос о механизме работы с объектами торговли, с теми, кто будут иметь товар, бывший в употреблении, - подчеркнул глава мажилиса.

Министр уточнил, что будут рейдовые проверки.

Нет, это контроль, - парировал Нигматулин. - А как будет работать этот механизм. Мы закладываем норму. Во-первых, внесли вариант в законопроект, в котором половинчатое было решение. То есть ответственность за нарушение была, а обязанность не допускать нарушения не было, так?

Да, - согласился Султанов.



По мнению Нигматулина, в рамках этой нормы следует уделить особое внимание механизмам работы.

Депутаты вас дополнили, согласились вы с этим. Теперь следующий шаг, и на рабочей группе вам говорили, ваши заместители отвечали, вас они, видимо, не подготовили со своими ответами. Контроль – за МВД, туда не надо идти. А каков механизм, потому что это же наши граждане, которые работают в торговых сетях и реализуют. Мы должны им объяснить правила через законодательство. Есть сегодня решение у министерства? Или вы будете думать еще? – обратился он к главе МТИ.

На этот счет Султанов сообщил, что механизмы продумают, в частности, как один из таковых предлагается осуществлять продажу б/ушных вещей в определенных местах.

Есть, в правилах будет четко прописано, что такие товары должны реализовывать только в стационарных, либо не стационарных объектах, которые определены местными исполнительными органами. Четко будут прописаны правила приема таких товаров и идентифицироваться будет человек – вот в советское время, помните, были комиссионные магазины, где вторичный/третичный оборот был – здесь по такому же принципу будет работать. Будут те, кто сдает эти товары идентифицироваться. И правила учета – будут специальные журналы, все это будет введено, - пояснил он.

Нигматулин свою очередь одобрил предложение по поводу стационарной торговли.

Вы с проверками не торопитесь. Есть четкие условия, по которым надо прописать. Стационарная торговля без всякого права реализовывать на углах, за углом, на улицах вот эти все товары, чтобы вести учет. Второе – законодательно должны четко закрепить фиксацию информации о поставщиках товаров, бывших в употреблении. Это ключевая вещь и вы ее должны будете прописать, - высказался он.



Оксана Скибан, Нур-Султан

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