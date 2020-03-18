Карантин в Алматы: Коммунальные службы перейдут на онлайн-режим

Единственное "но" - мы перейдем на онлайн-режим по оказанию услуг, сказал Масабаев.

О том, как будут работать коммунальные и аварийные службы Алматы во время карантина, рассказал руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев, передает zakon.kz.

Во время карантина мероприятия будут оказаны в должным образом в энергокомплексе Алматы. Это службы по обеспечению водоснабжением, электроснабжением, канализацией, газоснабжением, также теплоснабжением. Все предприятия будут работать в штатном режиме. Единственное "но" - мы перейдем на онлайн-режим по оказанию услуг. То есть, по оплате, по вопросам ремонта по вопросам восстановления каких-то видов вышеназванных услуг, - сказал Масабаев.

Он отметил, что все службы обеспечены масками, обрабатывающими средствами.

В городе 8 районов, в каждом районе будут организованы бригады по устранению ликвидации аварий коммунального характера. Город к этому уже готов. По этой части никаких проблем не будет, я уверяю. Мы готовы принять все заявки через Open Almaty, либо через телефоны - мы сейчас это предоставим - или через сайты этих предприятий, - добавил он.

Масабаев сказал, что все услуги оказываться будут "до домов", поскольку внутри домов есть свои службы.

Здесь наверно больше вопросов будет к представителям КСК. Наши службы по всем внешним сетям, мы обеспечим 100%. Можете вызывать бригаду, людей будем отправлять. В этом проблем нет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!