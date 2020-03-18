Как может отразиться на экономике Казахстана введение режима ЧП?

По мнению экспертов, если распространение коронавируса не прекратится, казахстанцев ждут нелегкие времена.

Своим видением того, как введенный режим чрезвычайного положения (ЧП) может сказаться на казахстанской экономике в целом, каким будет дальнейший сценарий развития событий, насколько обоснованы опасения граждан по поводу ухудшения их уровня жизни, и чего на самом деле следует ожидать в ближайшее время, с журналистом zakon.kz поделились ведущие казахстанские эксперты.

Согласно указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 16 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года в Казахстане введен режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. И это уже начало сказываться на общей экономической ситуации в стране.

Так, многие организации и предприятия временно прекращают работу, оправляя сотрудников в вынужденные и лишь частично оплачиваемые отпуска, а то и вовсе могут сократить штат работников. Соответственно платежеспособность населения может снизиться, а число поступлений в бюджет от налогов – уменьшиться.

Кроме того, подстрекаемые паникерами казахстанцы впрок закупают продукты и хозтовары, причем нередко на последние деньги, снимая их с банковских депозитов, тем самым, принося магазинам немалую прибыль, но нанося ущерб банковской системе и экономике в целом. Да и происходящие в мире события – закрытие госграниц, низкие цены на нефть, спад спроса на металлы и другие экспортируемые Казахстаном сырьевые товары – не могут не сказаться на настроениях в обществе.

Судя по постам и комментариям в соцсетях, казахстанцы больше склонны к негативному развитию ситуации. В частности, увеличению безработицы, снижению доходов, инфляции и дефициту элементарных товаров и продуктов. Особенно сильно эти опасения возросли после того, как резко повысился курс доллара.

Конечно, правительство делает все возможное, чтобы сдержать панику у населения, принимает меры по снижению кредитной нагрузки, обещает обеспечить рабочими местами людей, оставшихся без работы, старается удержать цены на социально значимые товары и т.д. Но достаточно ли этого, чтобы если не предотвратить, то хотя бы пережить надвигающийся экономический кризис с минимальными последствиями?

Как отметил Управляющий партнер Dasco Consulting Group Дармен Садвакасов, в настоящее время казахстанская экономика испытывает одновременное давление как со стороны стремительного распространения коронавируса, так и по причине внешней конъюнктуры на рынках. Речь идет об очень серьезных вызовах, преодоление которых окажет значительное воздействие на дальнейшее развитие страны. Уже сейчас произошло снижение цен на нефть до исторических минимумов, ниже 30 долларов за баррель. Также наблюдается определенная девальвация российской валюты, которая колеблется пока в районе 74-75 рублей за доллар. При открытой границе между Казахстаном и Россией это не может не сказываться на самочувствии тенге.

В этих условиях угроза распространения коронавируса носит определяющий характер. В то же время, вынужденное введение в Казахстане режима чрезвычайного положения значительно бьет по рынку услуг. Как мы видим, прекратили работу торговые центры, ряд других сервисных организаций – туроператоры, гостиничный бизнес, рестораны, кафе, кинотеатры, детские центры и спортивные секции. С другой стороны правительство реагирует оперативно, и на вчерашнем заседании был разработан поддерживающий пакет мер, в том числе - по отсрочке кредитов, налоговых выплат, помощи сельскому хозяйству. Поэтому все, что возможно в сложившихся обстоятельствах, будет делаться. При этом мы ожидаем сокращения государственных расходов на фоне текущей обстановки в определенных направлениях. И одновременно надеемся на увеличение государственных затрат по таким направлениям, как поддержка экспортеров, а также малого и среднего бизнеса. Потому что создание рабочих мест именно в этих сегментах будет наиболее правильным для оздоровления экономики, – отметил Дармен Садвакасов.

Эксперт подчеркнул, что для реализации разрабатываемых мер нужен взвешенный подход к координации работы правительства, Национального банка, Агентства по финрегулированию, а также крупнейших государственных предприятий в лице фонда "Самрук-Қазына", холдинга "Байтерек" и других.

Однако, по мнению экономического обозревателя Дениса Кривошеева, предпринимаемых правительством мер недостаточно, а то, что происходит, это "идеальный шторм", который ни на что случавшиеся ранее не похож.

Последние 12 лет рынки стремительно росли на низкой стоимости ликвидности, которая уходила из реального сектора в спекулятивный. В случае торможения и "маячившего" кризиса создавались условия, при которых падали цены на ресурсы. Таким образом, проблемы одних решались за счет других. При этом дешевые деньги позволяли создать эффект растущих экономик в странах, где основной экспортный ресурс – сырье. Методы были разные, но все они сводились к тому, что в медицине называется методоновая терапия. Ситуация не меняется с 2015 года, кризисы следуют один за другим. Экономика не развивается и все ресурсы расходуются на поддержку иллюзии стабильности. Большинство стран пытаются сохранить стоимость национальных валют, за счет дефицита ликвидности. Доходы населения имеют отрицательный тренд, что при растущих ценах сокращает потребление. Кредитование экономики слабое. Все ресурсы направлены на спасение того, что хоть как-то действует, – сказал Денис Кривошеев.

Он отметил, что новые идеи ни чем не отличаются от уже опробованных. Немного денег в виде кредитов, немного послаблений, но ни слова про то, как создать растущий внутренний спрос.

Нужно понимать, что замедление экономики по имеющимся уже на сегодня вводным, ведет к существенному сокращению мирового ВВП. По скромным подсчетам, это будет минус три-пять процентов. Только ущерб авиаотрасли до конца марта оценивается в мире в триллион долларов. То, что власти недооценивают масштаб кризиса, приводит к достаточно забавным результатам. По сути, все сводится к попытке оттянуть время принятия решений. Возможно, до повышения цен на основные товары, с которых бюджет и кормится. Тогда как нужно переписывать всю экономическую политику. В первую очередь реформировать политические и правовые процессы, которые являются основными триггерами форсированного развития. В стране существенные проблемы с правом, с защитой частной собственности. Предпринимательская инициатива парализована коррупцией, – продолжил Денис Кривошеев.

По его мнению, выход из кризиса подобного масштаба, без потерь будет не возможен, так как никто даже представления не имеет, когда он закончится.

Возможно, это новая реальность. Цена на нефть политически низкая и может оставаться такой много лет. Надежда на преодоление карантина, а это, судя по всему, вопрос куда более долгий, чем даже представляют себе пессимисты. Как мне кажется, впереди нас ждет и комендантский час, и массовые волнения на фоне существенного ухудшения экономики. Нужно выгнать всех консультантов, давно себя дискредитировших, параллельно начать формировать НЭП 2.0 или новую перестройку. Новую программу с политическими, экономическими, социальными составляющими, – подытожил Денис Кривошеев.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев также считает, что ничего хорошего, по крайней мере, в ближайшее время не будет, поскольку карантин ослабляет деловую активность, промышленное производство.

Китай опубликовал недавно статистику, по которой его экономика упала даже сильнее, чем предполагалось. То есть это все откидывает нас в лучшем случае на год-два назад, в худшем случае – больше. И это еще не конец. Неизвестно, как будет развиваться ситуация по коронавирусу дальше, как будет продлеваться карантин, поскольку есть разные прогнозы. Например, аналитики банка Goldman Sachs считают, что пик заболеваемости наступит через 8-9 недель. Это два месяца, а у нас карантин до 15 апреля. Значит, мы будем его продлевать. Вчера Дональд Трамп во время обращения к нации заявил, что пик заболевания в США и вовсе придется на июль-август. Это даже не два, а три-четыре месяца. То есть не факт, что мы будем находиться на карантине только до апреля, – сказал Андрей Чеботарев.

Он дополнил, что Россия уже закрыла границы до мая, и несмотря на официальные заявления о том, что грузы продолжают перемещаться, это все больше затрудняется. Кроме того, Deutsche Bank снизил прогноз средней цены нефти марки Brent до $25 за баррель во втором и третьем кварталах на ожиданиях, что нынешний нефтяной кризис может оказаться хуже, чем мировой финансовый кризис 2008 года.

Собственно, ничего хорошего от карантина не будет. Удаленная работа – это, конечно, хорошо, на нее могут перевести офисных сотрудников, и это поможет избежать новых случаев заражения. Но перевести на удаленную работу трансформаторный завод, завод по выпуску машин или любое другое производство невозможно. И либо эти производства будут закрываться, как в Китае неся убытки, либо же они продолжат работать, но в этом случае часть людей, беспокоящихся о своем здоровье, все равно, захочет остаться дома. Ситуация может исправиться лишь в том случае, если вирус, как прогнозируют некоторые эксперты, с наступлением весны и лета затухнет сам. Такое, на мой взгляд, тоже возможно, – резюмировал Андрей Чеботарев.

Подготовил Владимир Демидов

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