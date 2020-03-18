МОН РК помог казахстанским студентам в Испании вернуться на родину
Ранее студенты в соцсети Instagram пожаловались на буллинг со стороны местных жителей.
Фото : shipovnik.ua18 марта 2020, 14:54
В министерстве образования и науки (МОН) РК отреагировали и решили проблему студентов КазНУ, которые обучаются по программе академической мобильности в Испании, сообщает zakon.kz.
Как сообщила пресс-секретарь МОН РК Гаухар Омарбек, студенты в соцсети Instagram пожаловались на буллинг со стороны местных жителей. Сегодня утром, то есть 18 марта 2020 года, вице-министр образования и науки Мирас Дауленов написал студентам в Direct Instagram о том, что им выкуплены билеты вузом.
2 марта Вам предлагалось вылететь. Вы отказались. В связи с Вашей просьбой КазНУ сегодня выкупил Вам билеты на завтра. Рейс в 11:20 Мадрид-Москва-Алматы. Прошу готовиться к выезду, - говорится в сообщении вице-министра.
Студенты поблагодарили представителя МОН РК в переписке.
Мы очень рады, что вы обратили внимание на наш вопрос! И спасибо большое за обратную связь», – ответила автор поста.
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