В Алматы отменили массовую посадку деревьев
Сезонную обработку деревьев проведут в конце апреля.
Фото : акимат Алматы18 марта 2020, 14:59
В связи с ЧП отменяется массовая посадка деревьев в Алматы, передает zakon.kz.
К вопросу о массовых посадок. Полностью отменили в связи с чрезвычайным положение. Точечные посадки не более 10 человек продолжаются, - сказал на брифинге руководитель Управления зеленой экономики Алматы Диас Ахметкалиев.
Он отметил, что сезонная обработка от вредителей будет проводиться в конце апреля.
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