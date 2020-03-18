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В Алматы отменили массовую посадку деревьев

Сезонную обработку деревьев проведут в конце апреля.

Фото : акимат Алматы18 марта 2020, 14:59

В связи с ЧП отменяется массовая посадка деревьев в Алматы, передает zakon.kz.

К вопросу о массовых посадок. Полностью отменили в связи с чрезвычайным положение. Точечные посадки не более 10 человек продолжаются, - сказал на брифинге руководитель Управления зеленой экономики Алматы Диас Ахметкалиев.

Он отметил, что сезонная обработка от вредителей будет проводиться в конце апреля.

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