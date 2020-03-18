На границе Казахстана будут созданы санитарно-карантинные пункты

Всего на государственной границе Казахстана существует 51 автомобильных пунктов пропуска.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности ведет работу по созданию санитарно-карантинных пунктов на пропускных пунктах перехода государственной границы Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Список пунктов пропуска, где будут созданы специальные карантинные зоны будет утверждён Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан. Кроме того, будет рассмотрена возможность временного закрытия отдельных пунктов пропуска, - сообщили в МИИР РК.

Всего на государственной границе Казахстана существует 51 автомобильных пунктов пропуска, из них 37 пунктов на границе Евразийского Экономического Союза (Российская Федерация, Республика Кыргызстан) и 14 пунктов пропуска на границе с Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Республикой Туркменистан.

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