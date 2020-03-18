Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На границе Казахстана будут созданы санитарно-карантинные пункты

Всего на государственной границе Казахстана существует 51 автомобильных пунктов пропуска.

Фото : МИИР РК18 марта 2020, 16:29

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности ведет работу по созданию санитарно-карантинных пунктов на пропускных пунктах перехода государственной границы Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Список пунктов пропуска, где будут созданы специальные карантинные зоны будет утверждён Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан. Кроме того, будет рассмотрена возможность временного закрытия отдельных пунктов пропуска, - сообщили в МИИР РК.

Всего на государственной границе Казахстана существует 51 автомобильных пунктов пропуска, из них 37 пунктов на границе Евразийского Экономического Союза (Российская Федерация, Республика Кыргызстан) и 14 пунктов пропуска на границе с Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Республикой Туркменистан.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты