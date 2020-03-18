Начальница участка "Казводхоз" осуждена за мошенничество
Она присвоила боле 5,5 миллионов бюджетных тенге.
Фото : iPhones.ru18 марта 2020, 16:35
За мошенничество суждена начальница участка Абайского отделения Карагандинского филиала РГП "Казводхоз", сообщает zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника участка Абайского отделения Карагандинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Шалабаевой А.
Шалабаева на стадии досудебного расследования подозревалась в завладении бюджетными средствами выделенными для строительства и реконструкций дорог на указанном участке в сумме 5 575 740 тенге, путем мошенничества. 10 марта 2020 года приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды Шалабаева осуждена к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы. В отношении нее установлен пробационный контроль на указанный срок, – сообщили в ведомстве.
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