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Начальница участка "Казводхоз" осуждена за мошенничество

Она присвоила боле 5,5 миллионов бюджетных тенге.

Фото : iPhones.ru18 марта 2020, 16:35

За мошенничество суждена начальница участка Абайского отделения Карагандинского филиала РГП "Казводхоз", сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника участка Абайского отделения Карагандинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Шалабаевой А.

Шалабаева на стадии досудебного расследования подозревалась в завладении бюджетными средствами выделенными для строительства и реконструкций дорог на указанном участке в сумме 5 575 740 тенге, путем мошенничества. 10 марта 2020 года приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды Шалабаева осуждена к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы. В отношении нее установлен пробационный контроль на указанный срок, – сообщили в ведомстве.


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