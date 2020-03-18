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Комендантский час пока не рассматривается в Алматы

Но жителям рекомендуют не покидать дома.

Фото : Today.kz18 марта 2020, 16:50

Первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов ответил на вопрос о возможном введении в городе комендантского часа, передает zakon.kz.

Спикер ответил, что введение комендантского часа в городе пока не рассматривается. Жители могут спокойно выходить из квартир. Парки, общественные места открыты. Но Кожагапанов настоятельно рекомендует оставаться дома, потому что коронавирус - это не шутка, а реальная угроза.

Ранее он сообщил, что ограничений передвижения по городу не будет. А иногородним жителям дали 72 часа, чтобы покинуть город.

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