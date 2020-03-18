Не время думать о производстве - замакима Алматы

Думайте о здоровье.

Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов считает, что сейчас не время думать о производстве, передает zakon.kz

По его словам, во всем мире наблюдается экономический спад.

Не время думать о производстве. Во всем мире идет спад. Думайте о здоровье сотрудников, о своем. На мелкие удобства смотрите с пониманием, - сказал он.

Ранее он сообщил, что иногородним на выезд из Алматы отвели 72 часа.

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