Экспресс-тесты на определение коронавируса планируют завезти в Карагандинскую область

Точность такого анализа составляет 80%

В Карагандинскую область планируют завезти первые партии экспресс-тестов на определение коронавирусной инфекции. Их будут продавать в аптеках. Определить наличие вируса с их помощью можно будет по одной капле крови. Точность такого анализа составляет 80%, сообщает zakon.kz.

Экспресс-тесты не определяют наличие вируса во время инкубационного периода, а при положительном результате требуется детальное обследование - об этом рассказал руководитель Управления Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.

- Сейчас одна из главных задач - организация лабораторий по выявлению коронавирусной инфекции. В ближайшее время мы планируем открыть две или три. Этого будет достаточно, чтобы покрыть потребность области, - отметил руководитель Управления здравоохранения.

По его словам, на сегодняшний день на круглосуточном карантине в области остаются 113 человек. Первых поступивших уже начали выписывать. 16 марта стационары покинули шесть человек - они прошли полный срок карантина, сдали необходимые анализы, по результатам которых коронавируса в их крови не обнаружено.

На домашнем карантине находятся 39 человек. Ещё 284 - под медицинским наблюдением, 273 - на дистанционном контроле. Ни у одного из них нет симптомов коронавируса.

Также отмечается, что в Карагандинской области не увеличилось количество вызовов скорой помощи - все станции работают в штатном режиме.

В регионе решают проблему нехватки медицинских масок. Компания ТОО «МФ «Мерей», расположенная в Сарани, производит 400 тысяч единиц в сутки. Маски поставляют в аптеки Караганды,Темиртау, Балхаша, Жезказгана и других городов.

Сейчас на базе СпецМедСнабжения области есть 173 тысячи метров марли. Мы изыскиваем пути, чтобы пошить из них повязки для медперсонала, полиции, сотрудников ЦОНов и других служб, связанных с непосредственными контактами с людьми, - сообщил Ержан Нурлыбаев.

Руководитель Управления здравоохранения также напомнил об ответственности для тех, кто спекулирует на продаже средств индивидуальной защиты, необоснованно повышая цены. Мониторинг ведётся ежедневно, в том числе отслеживают интернет-торговлю.

Ержан Нурлыбаев подчеркнул, что наиболее действенной мерой профилактики является самоизоляция. Людям настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в места массового скопления людей. За продуктами, в случае необходимости, отправлять одного из членов семьи, избегать часов-пик. Лучше всего воспользоваться сервисами доставки.

Также врачи рекомендуют носить медицинские маски и пользоваться антисептическими средствами.

Вопросы о профилактике коронавирусной инфекции и текущем положении в области можно задать но номеру call-центра Управления здравоохранения: (8-7212) 955-559.

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