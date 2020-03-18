Как "Казцинк" обеспечивает безопасность персонала во время режима ЧП

Подавляющая часть офисных сотрудников переведена на дистанционный режим работы.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 (коронавирусная инфекция). 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев установил в республике чрезвычайное положение для того, чтобы исключить распространение болезни. Компания "Казцинк" на период действия особого режима вводит ряд мер для обеспечения безопасности жизни и здоровья персонала на рабочих местах, передает zakon.kz.

Горно-металлургическая организация является самым крупным работодателем в Восточно-Казахстанской области, и одним из крупнейших по всей стране. С учетом постоянной работы подрядчиков в подразделениях "Казцинка" трудится около 25 000 человек по всему Казахстану. Это накладывает большой уровень ответственности за самочувствие людей в период пандемии.

- Жизнь и здоровье наших сотрудников, членов их семей и всех жителей регионов, где расположены наши производственные подразделения – главный приоритет, - рассказывает исполнительный директор по административным вопросам Андрей Лазарев. – Чтобы предупредить появление инфекции среди работников, мы предприняли ряд мер и заранее приобрели необходимые санитарно-гигиенические принадлежности и технику. Все контрольно-пропускные пункты, раздевалки, душевые, санузлы, переговорные и иные помещения особым образом непрерывно дезинфицируются. Повсеместно были установлены безопасные для персонала антибактерицидные лампы, работающие в круглосуточном режиме. Дополнительно установлены дозаторы с санитайзерами. У всех сотрудников замеряется температура при помощи специальных бесконтактных термометров. Допуск на территорию предприятий с показателем выше 37 градусов строжайше запрещен. Мы стараемся максимально информировать работников о мерах предосторожности и медпомощи.

Подавляющая часть офисных сотрудников переведена на дистанционный режим работы. Персонал на производстве, где процесс непрерывен и не предусматривают удаленной работы, обеспечен всеми необходимыми средствами гигиены. Рамки экспресс-контроля на металлургическом комплексе, где возможны были прикосновения к поверхности алкотестера, отключены. При любых жалобах на симптомы ОРВИ сотрудники могут остаться дома, взять отпуск. Внедрены специальные режимы работы, чтобы утром и вечером сместить с часа пик поездки казцинковцев на общественном транспорте. Прекращено питание в столовых, организована раздача еды в специальных ланчбоксах. Отменены командировки и очные совещания, любые мероприятия.

Мы отдаем себе отчет, что защитные меры могут вызывать некоторые неудобства, но сегодня каждый должен понимать – противовирусные барьеры введены в первую очередь для охраны здоровья и жизни.

Дополнительно отметим, что работникам крайне важно использовать дезинфицирующие средства, воздержаться от распространенных форм приветствий и стараться соблюдать дистанцию в один метр, находясь в окружении других людей.

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