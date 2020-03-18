Сотрудников ДГД осудили за мошенничество 

Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Антикоррупционной службой ранее завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела учета и контроля ведения лицевых счетов ДГД по г.Алматы Кадировой А., ведущего специалиста ДГД по г.Алматы Илимовой А., директора ТОО "LazzaraGroup" Турдиевой М. и Талысбаева Т. по фактам злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества, сообщает zakon.kz.

Кадирова подозревалась в злоупотреблении должностными полномочиями при подстрекательстве Илимовой и Талысбаева путем незаконного уменьшения сумм таможенных платежей и налогов в лицевых счетах ряда участников ВЭД, повлекшее уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов на общую сумму 541 178 263 тенге, - сообщили в антикоррупционной службы.

10 марта приговором Медеуского районного суда №2 г.Алматы Кадирова, Илимова и Талысбаев осуждены к 4 годам ограничения свободы.

Тем же приговором за организацию злоупотребления должностными полномочиями указанным лицам и мошенничество в особо крупных размерах Турдиева осуждена к 5 годам лишения свободы.

Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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