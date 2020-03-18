Нефтесервисные компании просят временно освободить их от уплаты налогов, штрафов и пеней.

К концу года переизбыток нефти в мире составит порядка 1,3 млрд баррелей. А это значит, что цена в 27-28 долл. за баррель – еще хорошая. Об этом сообщил председатель правления Сentrasia Group Алмас Кудайберген в ходе выступления на брифинге в Службе Центральных Коммуникаций, сообщает корреспондент zakon.kz.

За последние несколько дней, из-за коронавируса мы упустили некоторые фундаментальные изменения на нефтяном рынке, которые скажутся на нефтегазовом секторе, и будут иметь серьезные последствия для казахстанской экономики. Во-первых, это цена нефть. Может так оказаться, что текущие ценны на нефть (28-29 долл. за баррель) будут достаточно хорошими. Потому что по анализам многих международных аналитиков в ближайшие 3-4 месяца на рынке будет очень много нефти, - сообщил он.

Мировой баланс спроса и предложения нефти составляет 100 млн баррелей в сутки. Столько ежедневно потребляется и добывается. Но по итогам первого полугодия 2020-го на рынке будет 1,3 млрд баррелей лишней нефти.

Они будут на танкерах, в резервуарах хранится. И по расчетом международных аналитиков в 2015-2016 годах когда было снижение цен на нефть, в мире было только 350 млн баррелей лишней нефти. Сейчас будет 1,3 млрд баррелей, и это конечно будет давить на цены. Откуда эти излишки возьмутся? В первую очередь, дело в коронавирусе. Из-за косвенных фактов в Китае снижение потребления нефти на 20-25%, снижение потребления электричества на 20%. Мы видим, что количество авиаперевозок снижается на 20-30%. И эксперты говорят, что в марте-мае этого года, будет снижение потребления нефти на 10% в мире. То есть, уже не 100 млн баррелей, а 90 млн., - сказал он.

Вторая причина появления лишней нефти – отказ от договоренностей ОПЕК+ и как следствие увеличение добычи в Саудовской Аравии, России, ОАЭ, Иране. Они планируют увеличение на 5-6 млн баррелей ежедневно. А это около 15 млн баррелей лишней нефти в день.

Эта нефть будет храниться и не потребляться. В итоге, даже если Китай вернется к уровню потребления до кризисного периода (сейчас Китай потребляет около 14 млн баррелей), и поэтому стране нужно 2 года, чтобы излишки потребить. То есть нарушение спроса из-за пандемии уде произошло, и произвело цепную реакцию, которую уже сложно отследить, - пояснил спикер.

Он отметил, что 200 тыс человек в Казахстане сейчас зависят от цен на нефть на прямую, потому как на одного нефтяника приходится 3-4 нефтесервисного сотрудника. И выразил надежду, что нефтесервисные компании, могут надеется на господдержку.

Минфин вчера опубликовал пресс-релизы, в которых говорилось об освобождении от налогов. И мы надеемся, что эти меры будут применяться к нефтесервисной индустрии тоже. Наша рекомендация временно приостановить выплату всевозможных штрафов и пеней по налогам и рассмотреть возможность выдачи дополнительных ресурсов отрасли, - сообщил он и отметил, что кризис – время новых возможностей, по итогу которого в стране будет больше местных нефтесервисных компаний.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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