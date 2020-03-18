Где будут установлены блокпосты в Нур-Султане
Вводимые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан и сохранения здоровья населения.
Фото : 24.kz18 марта 2020, 17:23
Начальник департамента полиции города Нур-Султан Ержан Саденов на брифинге в СЦК объяснил в каких случаях казахстанцы смогут въехать на территорию столицы после введения карантина, передает корреспондент zakon.kz.
По периметру города в районе поселков Жибек жолы, Косши, Караоткел, Талапкер, Коянды совместно с органами здравоохранения, военнослужащими министерства обороны и национальной гвардии будут установлены блокпосты и ограничены въезды и выезды всех видов транспортных средств. Также передвижение граждан по всем направлениям по всем направлениям в Алматы, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Коргалжын и поселок Кабанбай батыра. Исключения предусмотрены лишь для жителей города Нур-Султан, ранее выехавших из города при возвращении, — сообщил Саденов.
Он добавил, что вводимые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан и сохранения здоровья населения.
Прошу проявить понимание и соблюдать требования сотрудников органов внутренних дел, — заключил глава ДП Нур-Султана.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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