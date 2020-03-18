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Уголовную ответственность будут нести нарушители режима ЧП в Нур-Султане

Также в полиции попросили не распространять фейки о коронавирусной инфекции.

Фото : Polisia.kz18 марта 2020, 17:23

О наказаниях за нарушение режима чрезвычайного положения рассказал начальник Департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов, передает корреспондент zakon.kz.

Прошу проявить понимание и неукоснительно соблюдать требования сотрудников органов внутренних дел, задействованных в осуществлении карантинных мероприятий. Пользуясь случаем, хотел бы предупредить об ответственности за распространение фейковой информации по коронавирусой инфекции. Нарушение режима чрезвычайного положения и карантина влечет за собой уголовную и административную ответственность, - сказал на брифинге в СЦК при Президенте Саденов.

Он отметил, что граждане могут получить всю необходимую информацию о работе блокпостов через call-center, а детальную у служб 109, 101, 102, 103.

Напомним, на период карантина в Нур-Султане и Алматы будут выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны.

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