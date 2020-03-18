Уголовную ответственность будут нести нарушители режима ЧП в Нур-Султане
Также в полиции попросили не распространять фейки о коронавирусной инфекции.
Фото : Polisia.kz18 марта 2020, 17:23
О наказаниях за нарушение режима чрезвычайного положения рассказал начальник Департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов, передает корреспондент zakon.kz.
Прошу проявить понимание и неукоснительно соблюдать требования сотрудников органов внутренних дел, задействованных в осуществлении карантинных мероприятий. Пользуясь случаем, хотел бы предупредить об ответственности за распространение фейковой информации по коронавирусой инфекции. Нарушение режима чрезвычайного положения и карантина влечет за собой уголовную и административную ответственность, - сказал на брифинге в СЦК при Президенте Саденов.
Он отметил, что граждане могут получить всю необходимую информацию о работе блокпостов через call-center, а детальную у служб 109, 101, 102, 103.
Напомним, на период карантина в Нур-Султане и Алматы будут выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012302-41cff7c4a4b2953f6cd95ba2c6ccf527
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...