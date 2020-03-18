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В Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега

Прогноз погоды на три дня.

Фото : nedelya40.ru18 марта 2020, 17:47

Осадки ожидаются на большей части Казахстана, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами по республики ожидаются осадки, на севере и северо-западе в конце периода пройдут осадки повсеместно в виде дождя и снега. Местами по республике усилится ветер, будут наблюдаться туман, и гололедные явления, - сообщили в РГП "Казгидромет".


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