В Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега
Прогноз погоды на три дня.
Фото : nedelya40.ru18 марта 2020, 17:47
Осадки ожидаются на большей части Казахстана, сообщает zakon.kz.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами по республики ожидаются осадки, на севере и северо-западе в конце периода пройдут осадки повсеместно в виде дождя и снега. Местами по республике усилится ветер, будут наблюдаться туман, и гололедные явления, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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