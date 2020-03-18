Алматинцам советуют воздержаться от общедомовых собраний

Это большой риск.

Заместитель руководителя Управления жилищной политики Алматы Мейржан Отыншиев предупредил жителей города о риске общедомовых собраний, передает zakon.kz.

Об этом он рассказал на брифинге на тему "Обеспечение текущей дезинфекции в многоквартирных жилых домах (подъезды, лифты, площадки и т. д.)".

Он уточнил, что все подъезды ежедневно проходят обработку.

Акиматом прорабатываются меры поддержки КСК. Жителям стоит спокойно отнестись к этим процедурам. Потому что так будет ежедневно во время карантина, - уточнил Отыншиев.

Он заметил, что все недовольные могут пожаловаться в районный акимат.

Все аварийные работы находятся на особом контроле. Со всеми компаниями имеется понимание. Воздержитесь от собраний. Это большой риск. На время воздержитесь от этого, - заключил он.

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