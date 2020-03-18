Алматинцам советуют воздержаться от общедомовых собраний
Это большой риск.
Фото : ukt.kz18 марта 2020, 17:51
Заместитель руководителя Управления жилищной политики Алматы Мейржан Отыншиев предупредил жителей города о риске общедомовых собраний, передает zakon.kz.
Об этом он рассказал на брифинге на тему "Обеспечение текущей дезинфекции в многоквартирных жилых домах (подъезды, лифты, площадки и т. д.)".
Он уточнил, что все подъезды ежедневно проходят обработку.
Акиматом прорабатываются меры поддержки КСК. Жителям стоит спокойно отнестись к этим процедурам. Потому что так будет ежедневно во время карантина, - уточнил Отыншиев.
Он заметил, что все недовольные могут пожаловаться в районный акимат.
Все аварийные работы находятся на особом контроле. Со всеми компаниями имеется понимание. Воздержитесь от собраний. Это большой риск. На время воздержитесь от этого, - заключил он.
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