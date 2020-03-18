Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинцам советуют воздержаться от общедомовых собраний

Это большой риск.

Фото : ukt.kz18 марта 2020, 17:51

Заместитель руководителя Управления жилищной политики Алматы Мейржан Отыншиев предупредил жителей города о риске общедомовых собраний, передает zakon.kz.

Об этом он рассказал на брифинге на тему "Обеспечение текущей дезинфекции в многоквартирных жилых домах (подъезды, лифты, площадки и т. д.)".

Он уточнил, что все подъезды ежедневно проходят обработку.

Акиматом прорабатываются меры поддержки КСК. Жителям стоит спокойно отнестись к этим процедурам. Потому что так будет ежедневно во время карантина, - уточнил Отыншиев.

Он заметил, что все недовольные могут пожаловаться в районный акимат.

Все аварийные работы находятся на особом контроле. Со всеми компаниями имеется понимание. Воздержитесь от собраний. Это большой риск. На время воздержитесь от этого, - заключил он.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты