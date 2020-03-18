Beeline на время карантина открыл доступ к полному пакету ТВ

Зрители на домашнем карантине теперь могут без лишних расходов смотреть самые рейтинговые телеканалы, такие как ТНТ, Первый канал СНГ, Балапан, Euronews и казахстанские региональные каналы.

Beeline на время карантина в связи с пандемией коронавируса открыл для клиентов "TV Интернет Дома" полный ТВ пакет без дополнительной платы. Пользователям пакетов "TV 90" и "TV 100+" доступны 177 телеканалов услуги "ТV Интернет Дома" и ТОП 30 новостных и развлекательных каналов в BeeTV без расхода трафика.

Зрители на домашнем карантине теперь могут без лишних расходов смотреть самые рейтинговые телеканалы, такие как ТНТ, Первый канал СНГ, Балапан, Euronews и казахстанские региональные каналы. Новости, фильмы и самые актуальные ТВ-передачи доступны и в услуге BeeTV: ТОП 30+ каналов, включая телеканал Euronews, до 31 марта будут транслироваться бесплатно.

Чтобы поддержать казахстанцев в условиях карантина, отмены всех мероприятий и ограничения работы кинотеатров, мы решили открыть для наших зрителей все доступные ТВ-каналы без какой-либо дополнительной платы. Надеемся, это поможет быть в курсе последних событий и проводить время безопасно и увлекательно. Впереди добрый праздник Наурыз, и широкий выбор передач – это прекрасный повод провести время дома в кругу семьи перед телевизором. Желаем казахстанцам здоровья, мира и домашнего уюта, - комментирует Сергей Лещенко, Руководитель Службы по развитию медиа бизнеса Beeline Казахстан.

Мобильный сервис BeeTV – это доступ к просмотру телевизионных программ, а также фильмов, сериалов и мультфильмов для клиентов Beeline без рекламы и расхода интернет-трафика. Среди преимуществ сервиса - доступ с разных видов устройств, смартфона и планшета, а также установка телеканалов на паузу и просмотр архива телепередач за последние сутки. Также зрителям доступна услуга на больших экранах "TV Интернет Дома" - это 177 каналов и более 6000 фильмов и сериалов. Сервис предлагает архив телепередач за 2 дня на 62 самых популярных телеканалах, а кроме того фильмы и мультфильмы от ведущих голливудских и российских студий в HD качестве и без рекламы.

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