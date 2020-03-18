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55 тысяч масок продавали по завышенной цене жители Нур-Султана

Группа астанчан занималась незаконной предпринимательской деятельностью.

Фото : кадр видео18 марта 2020, 17:58

В столице выявлен факт продажи медицинских масок по завышенной цене, передает zakon.kz.

18 марта Департамент экономических расследований по Нур-Султанe выявил факт незаконной предпринимательской деятельности и задержал группу жителей столицы, продающих населению по завышенным ценам медицинские маски, в количестве 55 000 штук, сообщили в ведомстве.

ДЭР Нур-Султана обращается: "Если вы стали свидетелями фактов необоснованного завышения цен при продаже медицинских масок и антисептических средств, просим обращаться по телефонам доверия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК: +77172708478, +77172316145".


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