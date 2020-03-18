55 тысяч масок продавали по завышенной цене жители Нур-Султана
Группа астанчан занималась незаконной предпринимательской деятельностью.
Фото : кадр видео18 марта 2020, 17:58
В столице выявлен факт продажи медицинских масок по завышенной цене, передает zakon.kz.
18 марта Департамент экономических расследований по Нур-Султанe выявил факт незаконной предпринимательской деятельности и задержал группу жителей столицы, продающих населению по завышенным ценам медицинские маски, в количестве 55 000 штук, сообщили в ведомстве.
ДЭР Нур-Султана обращается: "Если вы стали свидетелями фактов необоснованного завышения цен при продаже медицинских масок и антисептических средств, просим обращаться по телефонам доверия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК: +77172708478, +77172316145".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012312-77b07bbc9994d0c52e59efc2ecf16417
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...