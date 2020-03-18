Полицейские призывают граждан, при обнаружении любых взрывчатых устройств, не трогать их, вызывать на место полицию, не подвергать опасности себя и окружающих людей.

Крупный арсенал взрывчатых веществ изъяли в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В районном управлении полиции Илийского зарегистрировано два факта перевозки и хранения взрывчатых устройств.

В первом случае, двое молодых мужчин 22-х и 23-летнего возраста, проживающие в Карасайском районе, занимаясь сбором металлолома, нашли и перевозили 4 артиллерийских танковых снаряда калибра 125 мм, причем один был с взрывателем, еще один взрыватель лежал в опасной с ними близости, на заднем сиденье автомашины Toyota Camry. Там их и обнаружили полицейские экипажа “Беркут – 402”.

Во втором случае, взрывчатые устройства, общим количеством более 160 единиц, были изъяты полицейскими в одном из сел Илийского района на территории пункта приема металла, где два приемщика 49-ти и 35-летнего возраста, без ведома руководителя, осуществили приемку взрывоопасных предметов.

В числе изъятого фигурируют не разорвавшиеся фрагменты авиационных ракет, минометных снарядов, взрыватели, фрагменты кассетно-осветительных, артиллерийских снарядов и бронебойных авиационных бомб. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 1 УК РК, в отношении задержанных применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В свете недавно произошедшего в городе Капшагае трагического случая, где при взрыве, аналогичного найденным устройства, в пункте приема металла погиб молодой человек, трудно представить, сколько людей спасли полицейские. Любое из них могло взорваться, и вызвав цепную реакцию, привести к общему взрыву всего незаконно хранимого арсенала, – сообщил polisia.kz начальник районного Управления полиции Илийского района Алматинской области Марат Куштыбаев.

Полицейские призывают граждан, при обнаружении любых взрывчатых устройств, не трогать их, вызывать на место полицию, не подвергать опасности себя и окружающих людей.

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