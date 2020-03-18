Все коммунальные службы Нур-Султана переведены на усиленный режим работы из-за карантина

В четырех районах организованы круглосуточные дежурные аварийные бригады.

О работе коммунальных служб столицы в период карантина рассказал руководитель Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана Ернат Базил, передает корреспондент zakon.kz.

Проведен инструктаж и оповещение, и штабные учения на всех коммунальных предприятиях. Все коммунальные предприятия переведены на усиленный режим дежурства. В четырех районах организованы круглосуточные дежурные аварийные бригады, спецтехника и персонал на устранение аварийных случаев на всех сетях, в том числе теплоснабжения электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения. Назначены ответственные лица по бесперебойному электроснабжению, водоснабжению и теплоснабжению города на период чрезвычайной ситуации, - сообщил Ернат Базил на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что управлением, совместно с КСК и районными акиматами проводится дезинфекция подъездов, в том числе лестничных пролетов, лифтовых шахт, лифтов и оконных рам.

Напомним, 19 марта в Нур-Султане и Алматы вводится карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Тамила Языкова, Нур-Султан.

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