Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Все коммунальные службы Нур-Султана переведены на усиленный режим работы из-за карантина

В четырех районах организованы круглосуточные дежурные аварийные бригады.

Фото : astana.gov.kz18 марта 2020, 18:50

О работе коммунальных служб столицы в период карантина рассказал руководитель Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана Ернат Базил, передает корреспондент zakon.kz.

Проведен инструктаж и оповещение, и штабные учения на всех коммунальных предприятиях. Все коммунальные предприятия переведены на усиленный режим дежурства.

В четырех районах организованы круглосуточные дежурные аварийные бригады, спецтехника и персонал на устранение аварийных случаев на всех сетях, в том числе теплоснабжения электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения. Назначены ответственные лица по бесперебойному электроснабжению, водоснабжению и теплоснабжению города на период чрезвычайной ситуации, - сообщил Ернат Базил на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что управлением, совместно с КСК и районными акиматами проводится дезинфекция подъездов, в том числе лестничных пролетов, лифтовых шахт, лифтов и оконных рам.

Напомним, 19 марта в Нур-Султане и Алматы вводится карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Тамила Языкова, Нур-Султан.

Все новости по теме читайте здесь


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты